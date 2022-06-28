Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 50vom 28.06.2022
23 Min.Folge vom 28.06.2022Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen wird von Carina Schönherr (44) gebeten, das Umgangsrecht ihres Ex-Mannes Thorsten Hoppe (46) überprüfen zu lassen. Ihr gemeinsamer Sohn Milan (15) weigert sich, nochmal zu seinem Vater zu gehen, nachdem Thorsten ihn angeblich in seinem Zimmer eingesperrt und Milan sich, bei dem Versuch abzuhauen, den Arm gebrochen hat. Thorsten bestreitet dies. Doch woher stammt die Verletzung? Team Lenßen übernimmt und prüft das Umfeld des Teenagers.

