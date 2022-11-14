Staffel 4Folge 27vom 14.11.2022
Trügerische NotJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 27: Trügerische Not
23 Min.Folge vom 14.11.2022Ab 12
Julia Reimer (34) berichtet Ingo Lenßen aufgelöst, dass sie für Kollegin Yvonne Friese (42) Nothilfe geleistet hat, als diese vom Lieferanten Sascha Herrmanns (47) sexuell belästigt wurde. Dieser hat sie nun wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Der Anwalt hofft, seine Mandantin mit Hilfe eines Überwachungsvideos entlasten zu können. Doch das Video zeigt den Vorfall nur unvollständig.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1