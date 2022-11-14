Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 27vom 14.11.2022
23 Min.Folge vom 14.11.2022Ab 12

Julia Reimer (34) berichtet Ingo Lenßen aufgelöst, dass sie für Kollegin Yvonne Friese (42) Nothilfe geleistet hat, als diese vom Lieferanten Sascha Herrmanns (47) sexuell belästigt wurde. Dieser hat sie nun wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Der Anwalt hofft, seine Mandantin mit Hilfe eines Überwachungsvideos entlasten zu können. Doch das Video zeigt den Vorfall nur unvollständig.

