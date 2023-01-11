Staffel 4Folge 42vom 11.01.2023
Blutroter MorgenJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 42: Blutroter Morgen
23 Min.Folge vom 11.01.2023Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen folgt dem Notruf von Erzieherin Alina Lohse (29), die seit Wochen gestalkt wird. Jetzt wurde ihr in der KiTa eine Botschaft in Form einer Puppe und eines blutgefüllten Planschbeckens hinterlassen. Alina hat Angst um ihr Leben und auch um ihren Job, denn Leiterin Dora Meyer (48) sieht den Ruf ihrer KiTa gefährdet. Als Alina zuhause dann eine weitere Botschaft vor die Tür gestellt wird, ist klar: Die Person verfolgt sie auf Schritt und Tritt!
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1