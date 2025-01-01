Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Drama im Schwimmbad

SAT.1Staffel 1Folge 10
Drama im Schwimmbad

Drama im SchwimmbadJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 10: Drama im Schwimmbad

23 Min.Ab 12

Bettina Schneider, zweite Geschäftsführerin eines Erlebnisbadeparadieses, hat wegen vergangener Unregelmäßigkeiten vom Geschäftsführer eine allerletzte Bewährungsfrist bekommen. Jetzt scheinen nächtliche Besucher Partys in der Anlage zu feiern. Bettina Schneider fürchtet um ihren guten Ruf und beauftragt Lenßen & Partner, der Angelegenheit nachzugehen ...

