Lenßen & Partner
Folge 15: Schock nach der Geburt
23 Min.Ab 12
Mit der Geburt seines Sohnes Felix kommt es ans Licht: Die Frau von Sven Heinze muss fremdgegangen sein, denn das Kind ist schwarz! Lenßen & Partner sollen herausfinden, wer der wahre Vater ist. Derweil taucht Sven Heinzes Frau Sonja unter. Die Detektive finden einen ersten Hinweis auf ihren Aufenthaltsort - ausgerechnet bei dem farbigen John Cage, Sonjas Urlaubsbekanntschaft vor neun Monaten ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1