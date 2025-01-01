Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 1Folge 15
Folge 15: Schock nach der Geburt

23 Min.Ab 12

Mit der Geburt seines Sohnes Felix kommt es ans Licht: Die Frau von Sven Heinze muss fremdgegangen sein, denn das Kind ist schwarz! Lenßen & Partner sollen herausfinden, wer der wahre Vater ist. Derweil taucht Sven Heinzes Frau Sonja unter. Die Detektive finden einen ersten Hinweis auf ihren Aufenthaltsort - ausgerechnet bei dem farbigen John Cage, Sonjas Urlaubsbekanntschaft vor neun Monaten ...

