Lenßen & Partner
Folge 17: Mordanschlag in der Ehe
23 Min.Ab 12
Maya Eckmann (35) befürchtet, dass ihr Mann Robert (38) sie umbringen will: Einmal brach die Leiter zusammen, die sie zum Putzen der Fenster benutzt, weil offensichtlich jemand eine Sprosse angesägt hat. Ein anderes Mal fiel sie die Kellertreppe hinunter, weil jemand die Stufen mit Fett eingeschmiert hatte. Tekin Kurtulus und Katja Hansen observieren Robert Eckmann. Da passiert ein weiterer Anschlag auf Maya ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1