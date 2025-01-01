Lenßen & Partner
Folge 30: Blutiger Beweis
23 Min.Ab 12
Sabiha Koushi (44) vermisst ihre Tochter Yasmin Koushi (20) - Blutspuren sind über das Bett der jungen Libanesin verteilt. Die verzweifelte Mutter bittet Lenßen & Partner nach Yasmin zu suchen. Da der Verdacht besteht, dass sich das Mädchen etwas angetan hat, ermitteln die Detektive verdeckt in ihrem näheren Umfeld und stoßen u. a. auf Yasmins Chef Rainer Mertens (42), der seine Angestellten sexuell belästigt. Auch Yasmins Bruder Ahmad Koushi (18) gerät unter Verdacht ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1