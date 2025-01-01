Lenßen & Partner
Folge 44: Graffiti Kids
23 Min.Ab 12
Carola Ganz ist besorgt: Ihr Sohn Benjamin (15), ein Graffiti-Sprayer, soll den Diskothekenbesitzer Stefan Feil überfallen haben. Auch die Freundin von Benjamin Ganz, Zarah Berg (16), wird von der Polizei geschnappt. In welchem Verhältnis steht sie zu dem Animierbarbesitzer Peter Friese? Von ihm erhält das junge Mädchen Geld - sie scheint für den dubiosen Mann zu arbeiten ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
