SAT.1Staffel 1Folge 66
Folge 66: Das Party-Luder

22 Min.Ab 12

Clarissa Dernach fürchtet, Opfer eines Mordanschlages zu werden. Die junge Frau hat Ärger mit ihren Mietern, besonders mit dem Hausbewohner Martin Putz. Erneute Attacken lenken den Verdacht jedoch auf ihren Bruder Heiner: Er ist - im Gegensatz zu Clarissa - im Testament ihres Vaters mit einem lächerlich kleinen Pflichtteil abgespeist worden ...

SAT.1
