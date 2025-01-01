Lenßen & Partner
Folge 78: Erpresste Liebesspiele
22 Min.Ab 12
Rebecca Baum ist in großer Sorge um ihre 16-jährige Tochter Svenja, weil sie unter dem schlechten Einfluss einer Mädchengang steht. Die Ermittler beobachten, wie Svenja mit einem unbekannten Mann Sex hat - und stoßen auf eine grausame Spur ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1