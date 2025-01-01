Lenßen & Partner
Folge 8: Die Drückerkolonne
23 Min.Ab 12
Mareike Müller vermisst ihren Bruder, der vor vier Jahren spurlos verschwunden ist. Jetzt glaubt sie, ihn zufällig auf der Straße gesehen zu haben. Ist er es wirklich? Die Spur führt ins Drückermilieu ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1