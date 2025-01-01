Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 2Folge 1
22 Min.Ab 12

Jim Darego ist in großer Sorge: Seine schwangere Freundin Sonja Heimann (17) ist spurlos verschwunden. Wollen ihre Eltern das Mädchen zu einem Schwangerschaftsabbruch zwingen? Ein Abtreibungstermin platzt - Sonja Heimann wurde entführt. Die Spur führt zu ihrem Ex-Freund Alex Neubauer - der psychisch labile Mann dreht durch ...

