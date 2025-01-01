Lenßen & Partner
Folge 16: Spiel mit der Unschuld
22 Min.Ab 12
Gerda Jaschinski weiß sich nicht mehr zu helfen: Ständig verschwinden kostbare Wertgegenstände aus ihrer Wohnung, aber Spuren eines Einbruchs sind nicht zu erkennen. Einen Schlüssel haben nur sie und ihre 16-jährige Tochter Linda. Der Verdacht der Ermittler fällt zunächst auf Bernd Jaschinski, den Ex-Mann der Mandantin ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1