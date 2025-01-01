Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 17
23 Min.Ab 12

Sabine Hurt wendet sich an Lenßen & Partner, weil sie wissen möchte, wer ihr droht und sie nachts mit anonymen Anrufen belästigt. Sie hat auch schon jemanden unter Verdacht: ihren Nachbarn Kay Wrede. Tatsächlich stellt sich heraus, dass der lästige Anrufer während des Telefonats Einblick in Sabines Wohnung haben muss ...

