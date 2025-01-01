Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der verhängnisvolle Fund

SAT.1Staffel 2Folge 19
22 Min.Ab 12

Monika Retz stürzt völlig aufgelöst in Ingo Lenßens Büro, weil in ihre Wohnung eingebrochen worden ist - sie hat den Täter auf frischer Tat ertappt und wird jetzt von ihm verfolgt. Lenßen & Partner schützen Monika Retz vor dem ominösen Angreifer. Doch dann machen die Ermittler eine erstaunliche Entdeckung: Ihre Mandantin hat sie belogen ...

