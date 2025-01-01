Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Sündiges Landleben

SAT.1Staffel 2Folge 39
Sündiges Landleben

Lenßen & Partner

Folge 39: Sündiges Landleben

22 Min.Ab 12

Rita Kant glaubt, dass jemand ihren Mann Udo töten will. In den letzten Wochen wurden zwei Anschläge auf Udo Kant verübt. Der Ermittler Christian Storm schleust sich auf dem Bauernhof der Kants ein und beobachtet, wie zwei Männer den Landwirt massiv bedrängen. Was für Geschäfte macht Udo Kant mit diesen Männern? Und welche Rolle spielt die attraktive Haushälterin der Kants?

