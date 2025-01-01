Lenßen & Partner
Folge 58: Verführerischer Akt
22 Min.Ab 12
Magda Schlüter ist verzweifelt: Ihre Tochter Vera ist in die Stadt gezogen, um Schauspielerin zu werden, und meldet sich seit Wochen nicht. Das Telefon ist tot, und ihre Post beantwortet sie auch nicht. Ist Vera einfach ausgebüxt oder ist ihr etwas Schreckliches zugestoßen? Lenßen & Partner nehmen ihre Wohngemeinschaft und die Schauspielschule unter die Lupe. Weiß ihr Fechtlehrer Christian Lauer mehr, als er zugibt?
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
