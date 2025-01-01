Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Tango Passion

SAT.1Staffel 2Folge 75
Tango Passion

Tango PassionJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 75: Tango Passion

22 Min.Ab 12

Claudia Rühler wurde bei einem Seitensprung mit dem Tänzer Ruben Navarez fotografiert. Das Beweismaterial soll ihrem Ehemann zugespielt werden, wenn sie nicht 50.000 Euro zahlt. Lenßen und Partner machen Navarez ausfindig und tauchen ein in die Welt des Tango. Hat der Latino den One-Night-Stand bewusst eingefädelt, um Claudia Rühler zu erpressen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen