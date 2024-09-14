Lenßen & Partner
Folge 101: Mörderische Landliebe
22 Min.Folge vom 14.09.2024Ab 12
Ingo Lenßen hat sein Ermittlerteam zu einem Erholungswochenende in die Berge eingeladen. Die idyllische Atmosphäre hält nicht lange an: Während eines Spaziergangs macht er eine Entdeckung: Der Stammgast Norbert Kleist wurde ermordet. Sandra Nitka schleust sich als Zimmermädchen in den Landgasthof ein und recherchiert, dass die Angestellte Annalena Marchner eine Affäre mit dem Toten hatte. Als Rosi Gallinger, Chefin des Gasthofes, von dem Verhältnis erfährt, ist sie schockiert!
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1