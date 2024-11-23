Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Das Blut des Täters

SAT.1Staffel 3Folge 126vom 23.11.2024
Das Blut des Täters

Das Blut des TätersJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 126: Das Blut des Täters

22 Min.Folge vom 23.11.2024Ab 12

Jasmin Käufer wurde vergewaltigt und bittet Ingo Lenßen um Hilfe. Obwohl sie den Täter nicht sehen konnte, verdächtigt sie ihren Exfreund, den Steinmetz Kai Utecht. Auf Jasmins Kleidungsstücken, die sie zur Tatzeit getragen hat, hofft man, Spuren des Vergewaltigers zu finden, um dessen DNA zu isolieren. Die Fährte führt zu dem sonderbaren Steinmetz, doch am Ende wendet sich der Fall dramatisch und bringt eine schreckliche Wahrheit ans Licht ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen