Lenßen & Partner
Folge 126: Das Blut des Täters
22 Min.Folge vom 23.11.2024Ab 12
Jasmin Käufer wurde vergewaltigt und bittet Ingo Lenßen um Hilfe. Obwohl sie den Täter nicht sehen konnte, verdächtigt sie ihren Exfreund, den Steinmetz Kai Utecht. Auf Jasmins Kleidungsstücken, die sie zur Tatzeit getragen hat, hofft man, Spuren des Vergewaltigers zu finden, um dessen DNA zu isolieren. Die Fährte führt zu dem sonderbaren Steinmetz, doch am Ende wendet sich der Fall dramatisch und bringt eine schreckliche Wahrheit ans Licht ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1