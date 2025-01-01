Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das abscheuliche Sex-Video

Staffel 3Folge 146
Folge 146: Das abscheuliche Sex-Video

22 Min.Ab 12

Peter Wernert ist von einem Mann vergewaltigt worden - der zutiefst beschämte Mandant kann sich aber an die Tat nicht mehr erinnern. Die Spur führt Katja Hansen und Tekin Kurtulus zu Caroline Kling, der Ex-Freundin von Peter: Sie hat die Trennung nie überwunden. War die Vergewaltigung von Peter Wernert ein von ihr geplanter Racheakt? Die Ermittler finden Beweise, dass der Mandant mit illegalen Medikamenten aus der Tierarztpraxis von Dr. Martin Müller betäubt wurde ...

