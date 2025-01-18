Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 3Folge 151vom 18.01.2025
22 Min.Folge vom 18.01.2025Ab 12

Nadine Pötsch hat vor drei Jahren ihren Tod vorgetäuscht und ist mit einem anderen Namen untergetaucht. Der Grund: Ihr gewalttätiger Ehemann Martin Olbrich hat sie vergewaltigt und geschlagen. Doch nun droht das neue Leben der Frau zu zerplatzen: Ihr Mann ist in der Stadt. Sie ist überzeugt, dass er sie aufgespürt hat und ermorden will - Lenßen & Partner sollen sie beschützen. Schnell wird klar, Martin Olbrich ist kein unbeschriebenes Blatt ...

