Lenßen & Partner
Folge 158: Der perfekte Sex-Spion
22 Min.Ab 12
Das Ehepaar Antje und Bernd Volkmann wurde heimlich beim Sex auf der Couch gefilmt. Das im Internet veröffentlichte Video wurde mit dem Absender des Ehepaares eingeschickt. Die Ermittler rätseln, wie das Sexvideo entstanden ist, da es unmöglich scheint, unbemerkt durch das Fenster im zweiten Stock zu filmen. Die beiden Fassadensanierer Achmed Gürüt und Sebastian Müller geraten in den Kreis der Verdächtigen. Dann taucht ein weiteres Sexvideo auf ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
