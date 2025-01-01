Lenßen & Partner
Folge 16: Entführung aus dem Kinderbett
22 Min.Ab 12
Gaby Bettmann ist verzweifelt: Ihr Baby wurde entführt. Für die Ermittler beginnt ein Wettlauf mit der Zeit, denn sie wissen nicht, ob der Säugling gut versorgt ist oder ob der Entführer das Neugeborene seinem Schicksal überlässt. Höchst verdächtig ist die Ex-Freundin von Gaby Bettmanns Ehemann - Tekin Kurtulus beobachtet Mareike Sommer mit einer Baby-Tragetasche beim Kauf von Kindersachen ...
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
