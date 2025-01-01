Lenßen & Partner
Folge 167: Dieb im Luxusrausch
22 Min.Ab 12
Die Schneiderei von Franziska Stahl wurde überfallen und ausgeraubt - die Tanz-Kostüme eines großen Auftrages sind verschwunden. Die Ermittlungen führen Lenßen & Partner zu dem Diskotheken-Besitzer Gregor Steininger - der Auftraggeber der Go-go-Girl-Kostüme benötigt diese für die Eröffnung seines neuen Clubs. Über Irene Kurz, eine Näherin der Mandantin, erfahren die Ermittler, wo sich der neue Club befindet. Sandra Nitka gibt sich als Go-go-Girl aus ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1