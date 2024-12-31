Tragisches FamiliendramaJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 186: Tragisches Familiendrama
22 Min.Folge vom 31.12.2024Ab 12
Die Witwe Johanna Breuer macht sich große Sorgen: Ihr Sohn Sebastian hat sich auffallend verändert. Die Ermittler finden heraus, dass er heimlich eine Asylbewerberin geheiratet hat. Der junge Mann wird zusammengeschlagen und verschwindet spurlos. Ist er eine Scheinehe eingegangen und wird nun unter Druck gesetzt? Die Ermittler finden heraus, dass Sebastians Onkel, der Restaurator Winfried Breuer, ein Verhältnis mit Janine Müller hat, der Freundin von Sebastian ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
