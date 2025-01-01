Lenßen & Partner
Folge 2: Der stumme Schrei
22 Min.Ab 12
Die gehörlose Ines Mauer wird von einem Unbekannten verfolgt - die Ermittler verhindern in letzter Sekunde, dass sie vergewaltigt wird. Wer steckt dahinter? Der mysteriöse Unbekannte, der schließlich als Tobias Ruppert enttarnt wird, oder ihr Kollege Nikolaus Brombach, dem Ines Mauer einen Korb gab? Die Ermittler legen eine Falle aus ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1