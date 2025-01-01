Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Mörderische Verteidigung

SAT.1 Staffel 3 Folge 48
Mörderische Verteidigung

Mörderische VerteidigungJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 48: Mörderische Verteidigung

22 Min. Ab 12

Fassungslos berichtet die Rechtsanwältin Ulrike Kalmbach Ingo Lenßen, dass sie ihre Katze hingerichtet an einem Baum gefunden hat. An dem Tier war ein Drohbrief befestigt: "Das nächste Mal bist Du dran!". Die Frau vermutet einen Zusammenhang mit ihrem aktuellen Fall: Sie verteidigt einen wegen Mordes angeklagten Mann, für den sie wahrscheinlich einen Freispruch erwirken kann ...

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

