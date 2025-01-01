Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der vertraute Feind

22 Min.Ab 12

Während eines Auslandseinsatzes wird das Online-Konto der Stabsunteroffizierin Ilona Rückert abgeräumt: 20.000 Euro sind verschwunden. Mit der finanziellen Unterstützung ihrer Kameradin und Freundin Pamela Noske kann sich die Soldatin über Wasser halten. Ein erster Verdacht fällt auf ihre Schwester Stefanie. Das sehr schlechte Geschwister-Verhältnis und Stefanies außergewöhnlich gute Computerkenntnisse scheinen die Vermutung zu bestätigen ...

