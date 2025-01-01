Lenßen & Partner
Folge 73: Gefährliche Sexbombe
22 Min.Ab 12
Marion Krehn arbeitet als Wechselgelddame in einem Spielcasino. Jeden Abend bringt sie die Tageseinnahmen zur Bank. Ausgerechnet an ihrem Geburtstag wird ihr die Geldbombe mit 20.000 Euro gestohlen. Ins Visier gerät ihr Geburtstagsgeschenk - ein Callboy. Die Ermittler machen sich daran, den geheimnisvollen Mann ausfindig zu machen. Doch der Callboy war nur ein Ablenkungsmanöver, der wahre Auftraggeber arbeitet anscheinend im selben Casino wie die Mandantin ...
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1