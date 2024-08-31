Lehrer unter TatverdachtJetzt kostenlos streamen
Folge 95: Lehrer unter Tatverdacht
22 Min.Folge vom 31.08.2024Ab 12
Roland Schmidtbauer kämpft mit Hilfe von Ingo Lenßen um seinen Ruf und seinen Job: Im Spind des Sportlehrers wurden drei Gramm Crack gefunden. Die Spur führt zu Torsten Lübke, einem ehemaligen Schüler des Mandanten. Der Drogenabhängige wurde von der Schule verwiesen, als Roland Schmidtbauer ihn beim Drogenkonsum erwischte. Will sich der Ex-Schüler rächen? Plötzlich tauchen in der Schule Nacktfotos von Anna Tiefensee, der Freundin des Mandanten, auf - dann verschwindet sie...
