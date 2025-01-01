Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Vom Ex-Mann gejagt

Vom Ex-Mann gejagt

Folge 104: Vom Ex-Mann gejagt

22 Min.Ab 12

Yvonne Kaufung ist am Rand eines Nervenzusammenbruches: Sie fühlt sich verfolgt und befürchtet, dass ihr brutaler Ex-Mann Bernd sie aufgespürt hat und ihr das Leben zur Hölle machen will. Bereits beim ersten Treffen werden Ingo Lenßen und Yvonne von einem Unbekannten beobachtet - die Frau wird tatsächlich massiv bedroht ...

