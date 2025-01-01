Lenßen & Partner
Folge 105: Mörderische Sexfalle
22 Min.Ab 12
Die millionenschwere Caroline Zöllner (39) befürchtet, dass sie von ihrem Mann Achim (35) betrogen wird. Und tatsächlich - Katja Hansen und Tekin Kurtulus beobachten, wie sich der Immobilienmakler von Iris Dankowski (24) verführen lässt - Thomas Ball (35) macht heimlich Aufnahmen des Seitensprungs. Wer hat den Fotografen engagiert? Die Verführung von Achim Zöllner war von langer Hand geplant ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1