Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Mörderische Sexorgie

SAT.1Staffel 4Folge 109
Mörderische Sexorgie

Mörderische SexorgieJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 109: Mörderische Sexorgie

22 Min.Ab 12

Kunststudentin Ursula Hof befürchtet, dass ihr Mann Bernhard in Drogengeschäfte verwickelt ist. Tatsächlich kann das Ermittlerteam eine heimliche Geldübergabe beobachten. Dient das Geld wirklich zur Drogenbeschaffung für den sonderlichen Künstler? Dann spitzt sich die Lage zu: Lenßen & Partner können Bernhard Hof im letzten Moment vor einem Mordanschlag bewahren ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen