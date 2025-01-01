Lenßen & Partner
Folge 11: Das Killer-Video
22 Min.Ab 12
Tanja Rust lebt seit fünf Tagen in Angst: Die 25-Jährige hat sich mit ihrem Freund ein Horrorvideo angesehen - angeblich soll jeder, der es sieht, innerhalb einer Woche sterben. Ihr Freund Oliver wurde tatsächlich drei Tage später auf bestialische Weise ermordet. Die Mandantin ist sich sicher, dass sie das nächste Opfer ist. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Video und dem Tod von Oliver Block? Katja Hansen und Tekin Kurtulus haben bald einen Verdächtigen gefunden ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1