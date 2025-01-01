Lenßen & Partner
Folge 129: Der Todesfahrer
22 Min.Ab 12
Maria Kaschke findet bei ihrem Mann einen leeren Pistolenkoffer - sie hat Angst, dass er sich umbringen will. Vor ca. einem Jahr hat der ehemalige Busfahrer einen Unfall verursacht, der einem Motorradfahrer das Leben kostete, seitdem ist er wie ausgewechselt. Sandra Nitka und Christian Storm finden die Waffe, doch irgendwas stimmt nicht: Herbert Kaschke verhält sich nicht wie ein Selbstmörder.
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
