Lenßen & Partner
Folge 146: Die geprügelte Ehefrau
22 Min.Ab 12
Kerstin Rosenberg kommt aufgelöst zu Ingo Lenßen: Sie glaubt, dass ihre Schwester von ihrem Schwager geschlagen wird - Britta Wallburg hat am ganzen Körper blaue Flecken. Die Ermittler beobachten Szenen eines brutalen Ehelebens: Offenbar ist Horst Wallburg äußerst aggressiv und herrschsüchtig. Nach einem erneuten Streit verlässt Britta Wallburg fluchtartig die Wohnung und wendet sich verzweifelt an die Kneipenwirtin Mona Weißpflug ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1