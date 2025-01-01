Lenßen & Partner
Folge 15: Rote Karte für die Liebe
22 Min.Ab 12
Sandra Nitka und Christian Storm sind auf der Jagd nach einem Schwarzhändler, der gefälschte Champions League-Eintrittskarten verkauft. Als sie den arbeitslosen Thorsten Mack überführen, lernen sie auch seine Freundin Andrea Ruttich kennen. Nur wenige Stunden später wenden sich deren Eltern an Ingo Lenßen: In den letzten drei Wochen hat sich ihre Familienidylle in einen Albtraum verwandelt. Warum hat sich das Verhalten von Andrea plötzlich so verändert?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1