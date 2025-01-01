Lenßen & Partner
Folge 150: Terror im Schwimmbad
21 Min.Ab 12
Die Leistungsschwimmerin Tina Ludwig hat einen anonymen Drohbrief erhalten: Jemand will ihre Affäre mit ihrem Trainer Kai Schmelzer an die Öffentlichkeit bringen. Tatsächlich erscheinen am nächsten Tag anzügliche Fotos von den beiden in der Zeitung. Doch der Albtraum ist für Tina nicht zu Ende - nach dem Training wird sie von einer Unbekannten zusammengeschlagen. Der Verdacht fällt auf ihre Konkurrentin Leonie Meinicke ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1