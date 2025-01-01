Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Terror im Schwimmbad

SAT.1Staffel 4Folge 150
Terror im Schwimmbad

Terror im SchwimmbadJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 150: Terror im Schwimmbad

21 Min.Ab 12

Die Leistungsschwimmerin Tina Ludwig hat einen anonymen Drohbrief erhalten: Jemand will ihre Affäre mit ihrem Trainer Kai Schmelzer an die Öffentlichkeit bringen. Tatsächlich erscheinen am nächsten Tag anzügliche Fotos von den beiden in der Zeitung. Doch der Albtraum ist für Tina nicht zu Ende - nach dem Training wird sie von einer Unbekannten zusammengeschlagen. Der Verdacht fällt auf ihre Konkurrentin Leonie Meinicke ...

Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

