Folge 151: Sex gegen Ware
22 Min.Ab 12
Die schwer herzkranke Sophia Wiedmer steht vor dem finanziellen Ruin. Ihr Kameraverleih wird seit Monaten regelmäßig bestohlen. Die Untersuchungen des Wachmanns Sören Becker verlaufen ergebnislos. Dann erhalten die Ermittler Sandra Nitka und Christian Storm durch die Tochter der Mandantin, Nadine Wiedmer, einen wichtigen Hinweis ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1