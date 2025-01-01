Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Sex gegen Ware

SAT.1Staffel 4Folge 151
Sex gegen Ware

Folge 151: Sex gegen Ware

22 Min.Ab 12

Die schwer herzkranke Sophia Wiedmer steht vor dem finanziellen Ruin. Ihr Kameraverleih wird seit Monaten regelmäßig bestohlen. Die Untersuchungen des Wachmanns Sören Becker verlaufen ergebnislos. Dann erhalten die Ermittler Sandra Nitka und Christian Storm durch die Tochter der Mandantin, Nadine Wiedmer, einen wichtigen Hinweis ...

