Lenßen & Partner
Folge 153: Die sündige Nachbarin
22 Min.Ab 12
Alexandra Schulz meldet ihren Sohn Torsten als vermisst. Im seinem Zimmer finden die Ermittler ein Tagebuch, in dem der Junge seine Affäre mit Karola Meierhoff beschreibt, doch die ehemalige Prostituierte schweigt dazu. Christian Storm macht den Treffpunkt der Sprayer-Clique, mit der sich Torsten herumtreibt, ausfindig.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1