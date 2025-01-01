Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Komplott in der Stammkneipe

SAT.1Staffel 4Folge 16
Komplott in der Stammkneipe

Komplott in der StammkneipeJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 16: Komplott in der Stammkneipe

22 Min.Ab 12

Ingo Lenßen wird in seiner Kanzlei von einem Unbekannten niedergeschlagen. Es stellt sich heraus, dass es sich bei dem Täter um Mario Zurbriggen, Ex-Mann der Mandantin Ulla Lohmann, handelt. Als Mario Zurbriggen kurz darauf erdrosselt wird, gerät Ingo Lenßen selbst ins Visier der Polizei. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt: Katja Hansen und Tekin Kurtulus tun alles, um den Mörder zu finden, denn Ingo Lenßens Ruf als Rechtsanwalt steht auf dem Spiel.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen