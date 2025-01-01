Lenßen & Partner
Folge 162: Tod am neunten Loch
23 Min.Ab 12
Ingo Lenßen und Sandra Nitka finden zusammen mit Freddy Zach den Golfer Jens Grünler tot auf dem Golfplatz. Als der Caddy Arne Roth massiv bedroht wird, steht fest: Es handelt sich um Mord, und plötzlich befinden sich auch Lenßen & Partner im Visier des Mörders. Christian Storm schleust sich in den Golfclub ein und stößt auf ein Netz aus Sex und Affären ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
