Lenßen & Partner
Folge 174: Mutter im Drogenrausch
22 Min.Ab 12
Ralf Dax wird von einer großen Sorge gequält: Ist seine Frau Stefanie, eine ehemalige Prostituierte, wieder kokainsüchtig? Sandra Nitka tarnt sich als Haushaltshilfe und bestätigt den Verdacht. Stefanie scheint alles egal zu sein - selbst ihr kleiner Sohn Luca. Doch das traurige Geheimnis der Frau reicht viel tiefer: Die Ermittler folgen ihr in die Abgründe eines Hausfrauenstrichs, wo sie sich von einem kaltblütigen Zuhälter ausnutzen lässt.
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1