SAT.1Staffel 4Folge 22vom 24.05.2025
Folge 22: Die misshandelte Stripperin

22 Min.Folge vom 24.05.2025Ab 12

Die Stripteasetänzerin Lily Schneider wurde überfallen - sie ist sich sicher, dass ihr jemand aus dem engsten Kreis des Striplokals schaden will. Ihre Erzrivalin Damina Busic ist nach dem Überfall zur Nummer eins aufgestiegen. Hat die neidische Tänzerin jemanden beauftragt, ihre Konkurrentin zu überfallen? Bei ihren Ermittlungen stoßen Sandra Nitka und Christian Storm auf den süchtigen Barkeeper Juan Alvarez und den aggressiven Gast Hinrich Schlotte ...

SAT.1
