Lenßen & Partner
Folge 22: Die misshandelte Stripperin
22 Min.Folge vom 24.05.2025Ab 12
Die Stripteasetänzerin Lily Schneider wurde überfallen - sie ist sich sicher, dass ihr jemand aus dem engsten Kreis des Striplokals schaden will. Ihre Erzrivalin Damina Busic ist nach dem Überfall zur Nummer eins aufgestiegen. Hat die neidische Tänzerin jemanden beauftragt, ihre Konkurrentin zu überfallen? Bei ihren Ermittlungen stoßen Sandra Nitka und Christian Storm auf den süchtigen Barkeeper Juan Alvarez und den aggressiven Gast Hinrich Schlotte ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
