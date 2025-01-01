Lenßen & Partner
Folge 24: Opfer der Organhändler
22 Min.Ab 12
Vor den Augen von Katja Hansen und Tekin Kurtulus wird ein Mann aus einem Auto geworfen. Der Fahrer entkommt, und Tino Keller bleibt verletzt im Schnee liegen - er wurde am Abend zuvor in einer Bar von einem Mädchen mit K.O.-Tropfen betäubt und entführt. Außerdem wurde ihm die linke Niere entfernt. Auf der Suche nach dem Mädchen stellt sich heraus, dass die drogensüchtige Ariane Körk Tino im Auftrag des russischen Organhändlers Boris Tschekov betäubt hat ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
