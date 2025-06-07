Lenßen & Partner
Folge 29: Anonyme Sexfotos
22 Min.Folge vom 07.06.2025Ab 12
Der Fotograf Lars Klein bittet Ingo Lenßen um Hilfe: Obwohl seine Verlobte Natalie Schuster seinen Heiratsantrag angenommen hat, zweifelt er an ihrer Treue. Ein Unbekannter hat ihm Fotos zugespielt, die sie beim Sex mit einem Fremden zeigen. Die Ermittler finden schnell heraus, dass Natalie eine Affäre mit ihrem Zahnarzt Dr. Jan Wildner hat. Hat die eifersüchtige Yvonne Wildner Lars Klein die Fotos zugespielt, damit ihr Ehemann die Affäre beendet?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1