Lenßen & Partner
Folge 39: Das zweite Gesicht
22 Min.Ab 12
Der Schönheitschirurg Dr. Tobias Vogler wird tyrannisiert und verdächtigt seine Frau Angela, weil sie erfahren hat, dass er ein Verhältnis mit Valerie Lot hat. Die Ermittler observieren die Verdächtige und werden Zeuge, wie sie sich mit einem jungen Mann vergnügt. Alles spricht dafür, dass Angela und ihr Liebhaber für den Psychoterror verantwortlich sind, aber dann nimmt der Fall eine dramatische Wendung ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1