Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Ermittlerin ohne Erinnerung

SAT.1Staffel 4Folge 40vom 05.07.2025
Ermittlerin ohne Erinnerung

Ermittlerin ohne ErinnerungJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 40: Ermittlerin ohne Erinnerung

22 Min.Folge vom 05.07.2025Ab 12

Sandra Nitka und ihre Nichte Nathalie Liebich geraten in einen Überfall auf ein Schmuckgeschäft - die Täter Aaron Nitz und Tarkan Esin tragen gespenstische Zombie-Kontaktlinsen. Bei dem Versuch, ihnen zu folgen, verschwindet die Ermittlerin spurlos. In einem Einfamilienhaus findet Christian Storm seine vermisste Kollegin. Doch Sandra Nitka erkennt ihn nicht und verhält sich äußerst merkwürdig. Arbeitet Sandra auf eigene Faust oder handelt es sich um eine Doppelgängerin?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen