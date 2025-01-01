Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Geständnis am Totenbett

SAT.1Staffel 4Folge 45
Geständnis am Totenbett

Geständnis am TotenbettJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 45: Geständnis am Totenbett

22 Min.Ab 12

Hannes Gerbel steht unter Schock: Seine Frau Helga hat ihm kurz vor ihrem Tod gestanden, dass sie einen gemeinsamen Sohn haben. Sandra Hillens, die Freundin der Verstorbenen, ist sicher: Helga hat das Kind tot zur Welt gebracht. Die Recherchen von Lenßen & Partner bringen ein Familiengeheimnis ans Licht: Ist der Sohn des Mandanten als Baby in die Fänge von Kinderhändlern geraten? Dr. Jens Kerani ist die einzige Chance, das Kind zu finden ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen